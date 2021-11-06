Трэвис Скотт прокомментировал трагедию на музыкальном фестивале

Рэпер Трэвис Скотт сотрудничает с полицией по делу о гибели восьмерых на концерте в Техасе

Американский рэпер Трэвис Скотт, на концерте которого в Техасе в результате давки погибли восемь человек, прокомментировал произошедшее в социальной сети Twitter.

Скотт заявил, что сотрудничает с полицией по делу о расследовании трагедии, и поблагодарил правоохранителей за немедленный ответ и помощь. Кроме того, музыкант сообщил, что поддержит семьи погибших на музыкальном фестивале.

«Я абсолютно опустошен из-за того, что произошло прошлой ночью. Я молюсь за семьи пострадавших и всех, на кого повлияла трагедия на Astroworld Festival», — подчеркнул исполнитель.

По меньшей мере восемь человек погибли в результате давки на Astroworld в Хьюстоне. Инцидент произошел около 21:00 в пятницу, 5 ноября. Зрители, пришедшие выступление рэпера Трэвиса Скотта, пытались протолкнуться ближе к сцене, в результате чего началась паника.

Давка длилась около получаса, в результате чего погибли восемь человек. Еще 17 пострадавших госпитализировали — у 11 из них зафиксировали остановку сердца. Точные причины произошедшего на данный момент неизвестны.

Ранее сообщалось, что в США потребовали запретить оружие на съемках после гибели оператора Галины Хатчинс. Коллективное обращение подписали 214 представителей Голливуда.