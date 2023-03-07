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22:46, 7 марта 2023Забота о себе

Названы пять приводящих к раннему развитию импотенции привычек

Уролог Юдовский заявил, что курение, алкоголь и ожирение приводят к ранней импотенции

Фото: Unsplash.com

Уролог-андролог клинико-диагностического центра «МЕДСИ на Солянке» Станислав Юдовский в беседе с LIFE.ru назвал пять привычек, которые приводят к раннему развитию импотенции.

По словам специалиста, эректильную дисфункцию провоцируют такие факторы, как злоупотребление алкоголем, курение, недостаток физической активности, лишний вес, употребление наркотиков, психоактивных и иных препаратов.

Юдовский пояснил, что нарушение эрекции не является самостоятельным заболеванием, а выступает как одно из проявлений системных нарушений — например, сахарного диабета, сердечно-сосудистых болезней и психических расстройств.

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Уролог указал, что ожирение увеличивает риск ранней импотенции примерно на 40 процентов, при этом снижение веса даже на десять процентов значительно улучшает эректильную функцию вне зависимости от наличия диабета.

У курильщика, отметил врач, риск снижения потенции выше в полтора раза по сравнению с теми, кто не употребляет табак. Также дисфункция наблюдается у тех, кто употребляет более одной стандартной порции алкоголя в сутки.

Наиболее эффективными способами профилактики ранней импотенции и устранения первых проявлений является изменение образа жизни, физические нагрузки, снижение лишнего веса, ограничение употребления алкоголя, полный отказ от курения, наркотических и психоактивных препаратов, резюмировал Юдовский.

Ранее психолог-сексолог центра сексуального образования Secrets Ульяна Громова объяснила, что внезапное исчезновение эрекции во время секса не всегда спровоцировано проблемами со здоровьем, зачастую к ним могут привести страхи, которые мучают мужчину.

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Марина Совина
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