Названы пять приводящих к раннему развитию импотенции привычек

Уролог Юдовский заявил, что курение, алкоголь и ожирение приводят к ранней импотенции

Уролог-андролог клинико-диагностического центра «МЕДСИ на Солянке» Станислав Юдовский в беседе с LIFE.ru назвал пять привычек, которые приводят к раннему развитию импотенции.

По словам специалиста, эректильную дисфункцию провоцируют такие факторы, как злоупотребление алкоголем, курение, недостаток физической активности, лишний вес, употребление наркотиков, психоактивных и иных препаратов.

Юдовский пояснил, что нарушение эрекции не является самостоятельным заболеванием, а выступает как одно из проявлений системных нарушений — например, сахарного диабета, сердечно-сосудистых болезней и психических расстройств.

Уролог указал, что ожирение увеличивает риск ранней импотенции примерно на 40 процентов, при этом снижение веса даже на десять процентов значительно улучшает эректильную функцию вне зависимости от наличия диабета.

У курильщика, отметил врач, риск снижения потенции выше в полтора раза по сравнению с теми, кто не употребляет табак. Также дисфункция наблюдается у тех, кто употребляет более одной стандартной порции алкоголя в сутки.

Наиболее эффективными способами профилактики ранней импотенции и устранения первых проявлений является изменение образа жизни, физические нагрузки, снижение лишнего веса, ограничение употребления алкоголя, полный отказ от курения, наркотических и психоактивных препаратов, резюмировал Юдовский.

Ранее психолог-сексолог центра сексуального образования Secrets Ульяна Громова объяснила, что внезапное исчезновение эрекции во время секса не всегда спровоцировано проблемами со здоровьем, зачастую к ним могут привести страхи, которые мучают мужчину.

