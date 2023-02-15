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08:30, 15 февраля 2023Забота о себе

Раскрыты психологические причины внезапного исчезновения эрекции во время секса

Психолог Громова: к внезапному исчезновению эрекции во время секса могут привести страхи

Фото: Shutterstock

Внезапное исчезновение эрекции во время секса не всегда спровоцировано проблемами со здоровьем, зачастую к ним могут привести страхи, которые мучают мужчину. Некоторые психологические причины проблем в постели психолог-сексолог центра сексуального образования Secrets Ульяна Громова раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

Громова объяснила, что тревожность и боязнь полового контакта могут развиться, если мужчина однажды уже потерпел неудачу в постели с женщиной, которая ему очень нравится. Из-за этого в его голове формируется установка, что сильные чувства мешают его сексуальной реализации. Эта установка будет подкрепляться страхом повторного исчезновения эрекции.

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По мнению психолога, необходимо избавиться от такой установки и не бояться новых сценариев отношений.

С установками нужно работать поэтапно.

  • Ι этап: найти факт из своего прошлого, где эта установка не сработала, например, успешный опыт с привлекательной женщиной. В результате этого в установке возникает первое сомнение
  • II этап: замена этой установки на другую. Например, на такую: «если женщина мне нравится, это не значит, что во время полового акта случится фиаско, а если что-то пойдет не так, мы всегда сможем это обсудить»
  • III этап: закрепление новой установки. Для этого будет необходимо приобрести новый опыт, то есть вступить в сексуальные отношения со значимой, привлекательной для мужчины партнершей

Также на стойкость эрекции влияет эмоциональный фон в паре. Если у партнеров много взаимных упреков и обид, фоновое напряжение будет только расти.

В начале отношений ссоры обычно списываются на притирку и даже вносят в них некий драйв. Многие пары после таких ссор занимаются примирительным сексом. В дальнейшем из-за постоянных разногласий у партнеров накапливается усталость друг от друга, и физиология дает ответ в виде потери сексуального интереса или нестойкой эрекции даже у абсолютно здорового мужчины

Ульяна Громовапсихолог-сексолог

Еще одним фактором, влияющим на эрекцию, Громова назвала снижение самооценки. По ее словам, с течением жизни у мужчины могут появиться проблемы со здоровьем, он может набрать вес. Из-за этого отражение в зеркале может перестать устраивать его настолько, что все связанное с обнажением будет вызывать тревогу.

Повлиять на эрекцию также может давление со стороны старшего поколения в вопросе продолжения рода, продолжила психолог.

Давление родителей может создать такое психическое напряжение, что акт любви может превратиться в принудительную работу по зачатию им внука. Если вы замечаете, что половой акт стал обязанностью, и все сводится к правильной позе во время овуляции у партнерши, возьмите паузу. Красивые и здоровые дети рождаются не только от здоровых физически родителей, но и психологически зрелых

Ульяна Громовапсихолог-сексолог

Последняя распространенная причина внезапной потери эрекции — долгое отсутствие секса с женщиной. По словам Громовой, если длительное время мужчина получал сексуальную разрядку исключительно с помощью мастурбации, не факт, что женское влагалище сможет обеспечить ему такие же ощущения. Единственно правильным решением в этой ситуации будет обсудить все «на берегу» и обозначить необходимость времени для адаптации и лучшего знакомства друг с другом.

Ранее уролог-андролог Артур Богатырев оценил влияние гиподинамии на потенцию мужчин. По его словам, сидячий образ жизни существенно повышает риск развития проблем с фертильностью и повышает вероятность импотенции и простатита.

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Наталья Обрядина
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