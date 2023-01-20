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20:53, 20 января 2023Забота о себе

Уролог оценил влияние сидячего образа жизни на потенцию мужчин

Уролог Богатырев: сидячий образ жизни у мужчин может привести к простатиту и импотенции

Фото: Studio Republic / Unsplash

Сидячий образ жизни существенно повышает риск развития проблем с потенцией у мужчин и отрицательно влияет на их фертильность. Влияние гиподинамии на мужское здоровье оценил уролог-андролог Артур Богатырев в беседе с газетой «Известия».

По словам Богатырева, при гиподинамии нарушается кровообращение в органах малого таза. А длительный застой крови и лимфы может привести к кислородному голоданию предстательной железы, и, как следствие, существенному увеличению риска развития импотенции и простатита. Уролог объяснил: «В случае развития воспаления в железе бактерии смогут легко проникнуть из других органов мочеполовой системы. Когда воспаляется предстательная железа, развивается простатит».

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В качестве еще одной проблемы малоподвижного образа жизни врач назвал проблемы мужчин с фертильностью. Длительное сидение на стуле неизбежно провоцирует нагрев области яичек, которые в норме холоднее температуры тела из-за того, что находятся в мошонке, а не в брюшной полости. Повышение температуры в области паха чревато ухудшением качества сперматозоидов и снижением выработки тестостерона, заключил Богатырев.

Чтобы минимизировать вред сидячего образа жизни, уролог посоветовал обязательно прерываться на разминку, регулярно заниматься сексом, свести к минимуму вредные привычки и увеличить физическую активность в течение дня.

Ранее доктор медицинских наук, председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев предупредил о скрытой опасности термобелья. По его словам, долгое ношение этого вида термозащиной одежды приводит к перегреву половых органов у мужчин, что негативно сказывается на их фертильности.

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Наталья Обрядина
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