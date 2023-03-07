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16:26, 7 марта 2023Силовые структуры

В московской квартире обнаружили тело мужчины в диване

СКР возбудил дело после обнаружения тела мужчины под диваном в квартире на западе Москвы

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

На западе Москвы обнаружили тело мужчины. Об этом во вторник, 7 марта, «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 7 марта в квартире дома на улице Говорова нашли тело хозяина жилища. Погибший лежал в диване.

Фото: Telegram-канал ГСУ СК России по г. Москве

Следователи возбудили дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее расчлененное тело пресс-секретаря городского суда нашли в Петропавловске-Камчатском. Тело и голову пропавшего обнаружили в снегу в частном секторе на улице Невельского в микрорайоне Сероглазки российского города.

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Екатерина Власова
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