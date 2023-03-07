Силовые структуры
В московской квартире обнаружили тело мужчины в диване
СКР возбудил дело после обнаружения тела мужчины под диваном в квартире на западе Москвы
На западе Москвы обнаружили тело мужчины. Об этом во вторник, 7 марта, «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).
По данным ведомства, 7 марта в квартире дома на улице Говорова нашли тело хозяина жилища. Погибший лежал в диване.
Следователи возбудили дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее расчлененное тело пресс-секретаря городского суда нашли в Петропавловске-Камчатском. Тело и голову пропавшего обнаружили в снегу в частном секторе на улице Невельского в микрорайоне Сероглазки российского города.