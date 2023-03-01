В российском городе нашли расчлененное тело пропавшего пресс-секретаря суда

Amur Mash: в Петропавловске-Камчатском нашли расчлененное тело пресс-секретаря суда

Расчлененное тело пресс-секретаря городского суда нашли в Петропавловске-Камчатском. Он пропал неделю назад. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По данным канала, 38-летний Дмитрий Арбугаев исчез в ночь с 22 на 23 февраля. Его друзья рассказали, что мужчина пошел в гости к приятелю и с тех пор на связь не выходил. Близкие написали заявление о розыске.

В поисках участвовали полицейские и волонтеры, они осмотрели окрестности, но безрезультно. Тело и голову пропавшего обнаружили в снегу в частном секторе на улице Невельского в микрорайоне Сероглазки российского города.

Ранее в Японии полиция арестовала женатого мужчину из города Нумадзу, префектура Сидзуока, который подозревается в том, что убил любовницу и спрятал ее расчлененное тело в своем доме.