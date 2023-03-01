Женатый мужчина спрятал в своем доме расчлененное тело любовницы

В Японии мужчина расчленил любовницу и спрятал останки в своем доме

В Японии полиция арестовала женатого мужчину из города Нумадзу, префектура Сидзуока, который подозревается в том, что убил любовницу и спрятал ее расчлененное тело в своем доме. Об этом сообщает The Straits Times.

33-летняя мать-одиночка Ито Аюми познакомилась с 31-летним Юки Цутией в 2022 году, когда оба были членами комитета по развитию префектуры Сидзуока. Несмотря на то, что мужчина был женат, между ними завязались романтические отношения.

Полиция арестовала Цутии 23 февраля. Мужчина сразу же рассказал следователям, что за два дня до этого ударил Аюми по голове тупым предметом, когда они находились в ее машине, а потом задушил шнуром. Он также признался, что расчленил тело убитой в своем доме. Останки женщины были найдены на балконе дома Цутии и в его автомобиле.

Соседи рассказали, что слышали подозрительные звуки, доносившиеся из дома мужчины после убийства. Известно, что он проживал с женой, двумя маленькими детьми и пожилым отцом. Ито жила в городе Ивата, в 130 километрах от Нумадзу. Ее машину нашли на парковке в 280 метрах от дома убийцы.

Ранее сообщалось, что в Гонконге бывшего мужа известной модели заподозрили в том, что он вместе с родственниками убил и расчленил ее из-за денежного спора. Во время обыска правоохранители нашли электропилу и мясорубку, которые, по мнению следователей, «использовались для измельчения человеческой плоти».

