Известную модель убили и расчленили бывшие родственники

В Гонконге нашли останки расчлененного тела модели, в убийстве заподозрили бывшего мужа

В Гонконге бывшего мужа известной модели заподозрили в том, что он вместе с родственниками убил и расчленил ее из-за денежного спора. Об этом сообщает CNA.

Останки 28-летней Эбби Чой были найдены в загородном доме, который, по словам полицейских, превратили в скотобойню. Во время обыска правоохранители нашли электропилу и мясорубку, которые, по мнению следователей, «использовались для измельчения человеческой плоти».

«На месте преступления обнаружены две кастрюли с тушеным мясом, которое может быть человеческим», — заявили в полиции. При этом голова женщины все еще не найдена.

Бывший муж Чой по фамилии Квонг арестован. Он пытался покинуть Гонконг на лодке. Днем ранее были задержаны его отец, мать и старший брат, им также предъявлены обвинения в убийстве. «Мы считаем, что у жертвы и семьи ее бывшего мужа были серьезные разногласия по поводу огромных сумм денег», — рассказали в полиции о возможных мотивах преступления.

Эбби Чой пропала в среду, 22 февраля. В данный момент считается, что убийство организовал ее бывший свекор, он был недоволен тем, как Чой распорядилась принадлежавшей ей недвижимостью в одном из элитных районов Гонконга. Фото покойной недавно появилось на обложке модного журнала L'Officiel Monaco.

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