Российские военкоматы начнут выдавать добровольцам удостоверения ветеранов

В России утвердили правила выдачи удостоверения ветерана боевых действий для добровольцев

В России утвердили порядок выдачи удостоверений ветеранов боевых действий для добровольцев. Об этом во вторник, 7 марта, сообщается на сайте правительства страны.

Речь идет о лицах, которые вступили в добровольческие организации, содействующие выполнению задач в ходе специальной военной операции на Украине (СВО).

«Согласно постановлению, выдавать документ будут военные комиссариаты субъектов Российской Федерации по месту постановки добровольца на воинский учёт или по месту жительства», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Кроме того, в постановлении говорится, что в случае утери документов, которые подтверждают участие гражданина в добровольческом формировании, военкоматы должны будут самостоятельно организовывать их розыск.

В ноябре 2022 года Госдума приняла закон, согласно которому добровольцы, принимающие участие в спецоперации, наделяются статусом ветеранов боевых действий. По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, добровольцы и члены их семей будут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).