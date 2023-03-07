Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:23, 7 марта 2023Россия

Российские военкоматы начнут выдавать добровольцам удостоверения ветеранов

В России утвердили правила выдачи удостоверения ветерана боевых действий для добровольцев

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В России утвердили порядок выдачи удостоверений ветеранов боевых действий для добровольцев. Об этом во вторник, 7 марта, сообщается на сайте правительства страны.

Речь идет о лицах, которые вступили в добровольческие организации, содействующие выполнению задач в ходе специальной военной операции на Украине (СВО).

«Согласно постановлению, выдавать документ будут военные комиссариаты субъектов Российской Федерации по месту постановки добровольца на воинский учёт или по месту жительства», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Кроме того, в постановлении говорится, что в случае утери документов, которые подтверждают участие гражданина в добровольческом формировании, военкоматы должны будут самостоятельно организовывать их розыск.

Материалы по теме:
«Что, пацаны поедут, а ты нет?» Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

В ноябре 2022 года Госдума приняла закон, согласно которому добровольцы, принимающие участие в спецоперации, наделяются статусом ветеранов боевых действий. По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, добровольцы и члены их семей будут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В ДНР заявили о контроле почти половины Артемовска российскими силами
Россиянин пробыл в Турции дольше положенного и нашел неожиданную выгоду в штрафе
Гинеколог развеяла миф о невозможности забеременеть во время менструации
Наташа Королева назвала отличие москвичей от жителей других городов
Доходы главных российских вузов от научных разработок не оправдали ожиданий
Россиянка оставила двухлетнего ребенка няне и пропала
Российские военкоматы начнут выдавать добровольцам удостоверения ветеранов
Россиянкам назвали простые способы улучшить состояние кожи после зимы
Опубликовано фото букетов от сотрудников МЧС пассажиркам столичного метро
Россиянин пропал в горах Красноярского края
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.