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08:18, 7 марта 2023Силовые структуры

Россиянин домогался маленькой девочки возле школы и попал под следствие

В Тюмени задержали мужчину, домогавшегося маленькой девочки возле школы

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Тюмени полицейские задержали местного жителя, домогавшегося маленькой девочки. Об этом во вторник, 7 марта, сообщает «Газета.ру».

По данным ведомства, фигурант встретил потерпевшую на улице Северная около школы №15 и начал приставать к ней. Отмечается, что произошедшее заметили прохожие. Они прогнали россиянина и вызвали полицейских.

Сейчас сотрудники МВД проверяют задержанного на причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее стало известно, что в Курганской области суд приговорил к 16 годам лишения свободы 44-летнего местного жителя, домогавшегося маленького мальчика.

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Екатерина Власова
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