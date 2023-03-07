Россиянин домогался маленькой девочки возле школы и попал под следствие

В Тюмени задержали мужчину, домогавшегося маленькой девочки возле школы

В Тюмени полицейские задержали местного жителя, домогавшегося маленькой девочки. Об этом во вторник, 7 марта, сообщает «Газета.ру».

По данным ведомства, фигурант встретил потерпевшую на улице Северная около школы №15 и начал приставать к ней. Отмечается, что произошедшее заметили прохожие. Они прогнали россиянина и вызвали полицейских.

Сейчас сотрудники МВД проверяют задержанного на причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее стало известно, что в Курганской области суд приговорил к 16 годам лишения свободы 44-летнего местного жителя, домогавшегося маленького мальчика.