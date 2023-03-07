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18:06, 7 марта 2023Россия

Российский чиновник в драке сломал ребро зоозащитнице

В Карелии директор муниципального предприятия в драке сломал ребро зоозащитнице

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Директор муниципального предприятия «Административно-хозяйственный цех Медвежьегорского района» Карелии Игорь Деревягин уволился после конфликта с местной зоозащитницей, в результате которого женщина получила перелом ребра. О таком решении чиновника на странице во «ВКонтакте» рассказал глава Медвежьегорского района Максим Антипов.

Ранее в некоторых Telegram-каналах распространилось видео, где, как утверждалось, чиновник районной администрации прижал руками за плечи волонтера приюта для бездомных животных и не отпускал ее. Кроме того, неизвестный человек за кадром просил его вернуть женщине ее телефон.

Антипов заявил, что при «любых обстоятельствах руководитель учреждения не должен был терять самообладания и доводить дело до открытого конфликта, особенно учитывая тот факт, что речь идет о конфликте с женщиной». Обе стороны конфликта обратились с заявлением в правоохранительные органы, подчеркнул Антипов. В управлении МВД по Карелии по факту драки организовали проверку, передает ТАСС. У зоозащитницы, по информации полиции, были зафиксированы травмы, в том числе перелом ребра и ушиб трахеи.

20 января сообщалось, что подравшиеся в Самаре временно исполняющий обязанности министра и депутат заявили друг на друга в полицию. Политики поругались на почве давней личной неприязни и вышли выяснять отношения на улицу.

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Анна Щербакова
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