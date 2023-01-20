Российские министр и депутат заявили друг на друга в полицию после драки

Хинштейн: подравшиеся в Самаре врио министра и депутат заявили друг на друга в полицию

Врио министра имущественных отношений Самарской области Игорь Андреев и член Совета депутатов Самары от партии «Справедливая Россия» Алексей Митрофанов подали друг на друга заявления в полицию после произошедшей между ними драки. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, врио министра подал встречное заявление на депутата, обвинив его в ударах по голове. Сам Митрофанов накануне обвинил Андреева в том, что тот начал бить его первым, а также распылил в лицо газовый баллончик. «Полиция, которая разбирается в драке, уже назначила экспертное обследование Митрофанова: если вред здоровью подтвердится — министра ждет уголовное дело. Параллельно — будет обследован теперь и вред здоровью Андрееву», — написал Хинштейн.

Парламентарий также обратил внимание, что бизнес Митрофанова связан с размещением рекламных конструкций. Именно это направление курирует Андреев. Кроме того, по словам Хинштейна, в деле появился третий участник потасовки в лице Романа Эпова — заместителя директора ГБУ «Центр размещения рекламы». Это подведомственное региональному Минимуществу предприятие также занимается установкой рекламных конструкций. «Рекламный рынок в Самаре — один из самых мутных и коррупционных. Здесь регулярно вспыхивают скандалы и конфликты», — заявил Хинштейн.

«Великосветская драка», как назвал ее парламентарий, произошла вечером 17 января в самарской кофейне «Корж». По словам Хинштейна, политики поругались на почве давней личной неприязни и вышли выяснять отношения на улицу. Врио министра Андреев утверждает, что не бил депутата Митрофанова и использовал баллончик «превентивно», испугавшись пострадать.

Ранее в Омской области на встрече с жителями избили главу Знаменского сельского поселения. По информации следствия, к нападению может быть причастен другой российский чиновник. Конфликт между мужчинами произошел после вопроса местных жителей о возобновлении водоснабжения в районе — из-за обледенения водонапорной башни жители населенного пункта четверо суток остаются без воды.