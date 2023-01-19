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15:22, 19 января 2023Россия

Врио министра и депутат подрались в российском городе

В Самаре подрались врио министра имущественных отношений Андреев и депутат Митрофанов

Кадр: Telegram-канал «Александр Хинштейн»

В Самаре подрались врио министра имущественных отношений Самарской области Игорь Андреев и депутат райсовета Алексей Митрофанов. Об этом в своем Telegram-канале сообщал депутат Государственной Думы от этого региона Александр Хинштейн.

Инцидент произошел у входа в городскую кофейню. По словам парламентария, отношения Андреева и Митрофанова давно были неприязненными, и при личной встрече чиновники решили продолжить конфликт на улице.

«По словам депутата, министр ударил его кулаком в лицо, а затем распылил в него газовый баллончик. Министр утверждает, что депутата не бил, а баллончик использовал превентивно, испугавшись, что тот его ударит», — рассказал Хинштейн. Он добавил, что полиция Самары уже начала проверку по факту случившегося и отметил, что министру может грозить уголовная ответственность.

Похожий случай произошел в Омской области — там главу сельского поселения избили на встрече с жителями. При этом к нападению может быть причастен другой российский чиновник.

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Марк Леонов
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