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09:47, 7 марта 2023Россия

Из российского детдома пропали два подростка

В Красноярске из детского дома пропали два подростка

Фото: Александр Щербак / ТАСС

В Красноярском крае пропали два воспитанника детского дома. Об этом сообщается во «ВКонтакте» в группе «Поиск пропавших детей. Красноярск».

Инцидент произошел днем 6 марта в детдоме «Самоцветы», расположенном на улице Парашютная в Красноярске. По данным волонтеров, два мальчика 12 и 13 лет ушли из воспитательного учреждения и не вернулись.

В настоящее время их местонахождение неизвестно. Отмечается, что оба россиянина стрижены налысо.

Ранее в Красноярске шестилетний мальчик перелез через забор и сбежал из детского сада. Сообщение о том, что ребенок покинул территорию гимназии, поступило в полицию 6 декабря 2022 года.

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Евгения Куликова
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