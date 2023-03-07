Из российского детдома пропали два подростка

В Красноярске из детского дома пропали два подростка

В Красноярском крае пропали два воспитанника детского дома. Об этом сообщается во «ВКонтакте» в группе «Поиск пропавших детей. Красноярск».

Инцидент произошел днем 6 марта в детдоме «Самоцветы», расположенном на улице Парашютная в Красноярске. По данным волонтеров, два мальчика 12 и 13 лет ушли из воспитательного учреждения и не вернулись.

В настоящее время их местонахождение неизвестно. Отмечается, что оба россиянина стрижены налысо.

Ранее в Красноярске шестилетний мальчик перелез через забор и сбежал из детского сада. Сообщение о том, что ребенок покинул территорию гимназии, поступило в полицию 6 декабря 2022 года.