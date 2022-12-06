В российском городе шестилетний мальчик сбежал из детсада

В Красноярске шестилетний мальчик перелез через забор и сбежал из детского сада

В Красноярске шестилетний мальчик перелез через забор и сбежал из детского сада. Об этом рассказали в краевом главке ГУМВД, передает РИА Новости.

6 декабря в полицию поступило сообщение о том, что с территории прогимназии, расположенной на улице Красномосковской, 36, ушел воспитанник.

К розыску ребенка подключились инспекторы ПДН, участковые и волонтеры.

Позже выяснилось, что шестилетнего беглеца нашла одна из местных жительниц. Она привела его в участковый пункт, жизни мальчика ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что Новосибирске двухлетний мальчик сбежал из детского сада и полчаса гулял один. В региональной прокуратуре провели проверку и выяснили, что ребенок выбрался из детсада через проем в заборе. После происшествия на месте проема установили запираемую калитку.