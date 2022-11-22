В российском городе двухлетний мальчик сбежал из детсада и полчаса гулял один

В Новосибирске двухлетний мальчик сбежал из детского сада и полчаса гулял один

В Новосибирске двухлетний мальчик сбежал из детского сада и полчаса гулял один. Мать ребенка обвинила в этом воспитательницу, пишет KP.RU.

Россиянка пояснила, что воспитательницу, которая просмотрела ее сына, перевели на работу в другую группу. «У нее группа ребятишек с трех до четырех лет», — сказала она.

Жительница Новосибирска отметила, что мальчика вовремя заметила соседка и передала сотрудникам дошкольного учреждения.

В региональной прокуратуре провели проверку и выяснили, что ребенок выбрался из детсада через проем в заборе.

В связи с тем, что сотрудники допустили самовольный уход ребенка из садика, прокурор вынес заведующей сада представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении. В ведомстве отметили, что после происшествия на месте проема установили запираемую калитку.

Ранее в Кирове полуторагодовалый ребенок в подгузнике сбежал из частного детсада. Местные жители решили подать жалобу на дошкольное учреждение и привлечь его сотрудников к уголовной ответственности за халатность и оставление несовершеннолетнего в опасности.