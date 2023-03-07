Названа площадь элитного жилья в Москве за 100 миллионов рублей

NF Group: площадь элитного жилья за 100 млн рублей в Москве уменьшилась

Россиянам назвали площадь элитного жилья в Москве, которое можно приобрести при бюджете в 100 миллионов рублей. За год показатель уменьшился на восемь квадратных метров, сообщает «РБК» со ссылкой на исследование NF Group.

В 2022 году площадь элитного жилья за 100 миллионов рублей составила 66 «квадратов». Отрицательную динамику эксперты связывают с увеличением средней цены предложения на первичном рынке дорогой недвижимости. По итогам последнего квартала стоимость метра в элитных новостройках выросла на 13 процентов в годовом выражении, составив 1,5 миллиона рублей.

Рост цен наблюдался в большинстве центральных районов Москвы, как и сокращение «квадратов», которые можно приобрести за указанную сумму. Значительнее всего показатель снизился в районе Чистых прудов — на 39 процентов, до 44 квадратных метров. Заметное снижение также зафиксировали в окрестностях Плющихи, где в 2022 году 100 миллионов хватало на покупку 59 «квадратов» — на 31 процент меньше, чем в 2021-м.

Количества метров осталось прежним в районе Дорогомилово и выросло в Замоскворечье (плюс 58 процентов, до 61 «квадрата») и в Хамовниках (на 16 процентов, до 102 «квадратов»). Больше всего квадратных метров бюджет в 100 миллионов позволяет купить в Даниловском районе — их количество составило 119. Всего в 2022 году в московских элитных новостройках было доступно около 750 объектов не дороже 100 миллионов рублей. На столицу пришлось 40 процентов от общего объема предложения такого жилья.

В феврале сообщалось, что главными покупателями элитного жилья в Москве в 2022 году стали жители Самарской области — их доля достигла семи процентов. Всего на покупателей из регионов пришлось 60 процентов спроса на такие объекты.