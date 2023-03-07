Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
00:36, 7 марта 2023Экономика

Оценена возможность Норвегии заместить Россию на энергорынке ЕС

Equinor опровергла возможность Норвегии занять место России на энергорынке Евросоюза

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Cтарший вице-президент норвежской нефтегазовой компании Equinor Айрик Варнесс оценил возможность Норвегии заместить Россию на энергорынке Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет, вовсе нет», — опроверг такую возможность Варнесс, отвечая на соответствующий вопрос на полях международной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне.

Ранее норвежская Equinor заявила об убытках в 1,08 миллиарда долларов из-за обесценения активов в России.

При этом энергогиганты TotalEnergies и Equinor сообщили о рекордной чистой прибыли почти в 50 миллиардов долларов по итогам 2022 года. Прибыль Total достигла 20,5 миллиарда долларов (по сравнению с 16 миллиардами в 2021-м) — это рекорд за всю историю компании. При этом она могла бы составить 36,2 миллиарда долларов, если бы Total не свернула деятельность в России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Пригожин заявил о группировках ВСУ вокруг Артемовска
Оценена возможность Норвегии заместить Россию на энергорынке ЕС
В Германии потребовали от Украины выполнить все условия для вступления в ЕС
Тарасова оценила отстранение Винер FIG фразой «закапывают живьем»
Военный аналитик оценил отечественный аналог HIMARS
Российские ученые обнаружили в детском питании опасные химические соединения
Байден рассказал об операции с целью проверки наличия у него мозга
Ценам на нефть предсказали рост до 100 долларов за баррель
США назвали условие для разговора о продолжении ДСНВ после 2026 года
Ветеран ВС США предупредил о планах Запада после конфликта на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.