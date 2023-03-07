Оценена возможность Норвегии заместить Россию на энергорынке ЕС

Equinor опровергла возможность Норвегии занять место России на энергорынке Евросоюза

Cтарший вице-президент норвежской нефтегазовой компании Equinor Айрик Варнесс оценил возможность Норвегии заместить Россию на энергорынке Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет, вовсе нет», — опроверг такую возможность Варнесс, отвечая на соответствующий вопрос на полях международной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне.

Ранее норвежская Equinor заявила об убытках в 1,08 миллиарда долларов из-за обесценения активов в России.

При этом энергогиганты TotalEnergies и Equinor сообщили о рекордной чистой прибыли почти в 50 миллиардов долларов по итогам 2022 года. Прибыль Total достигла 20,5 миллиарда долларов (по сравнению с 16 миллиардами в 2021-м) — это рекорд за всю историю компании. При этом она могла бы составить 36,2 миллиарда долларов, если бы Total не свернула деятельность в России.