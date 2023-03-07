В России заявили о просчете ЕС при «походе» на страну

И. о. постпреда при ЕС Логвинов: ЕС просчитался, взяв курс на изоляцию России

Объявив «поход на Россию», власти Евросоюза (ЕС) сильно просчитались. Об этом в интервью РИА Новости заявил исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов.

«Взяв курс на изоляцию России на международной арене, есовцы, как сейчас всем стало очевидно, совершенно не просчитали последствия такой политики для самих себя. Евросоюз, так и не успев стать глобальным внешнеполитическим игроком, с чего-то решил, что, если провозгласит "поход на Россию", все страны мира послушно пойдут за ним», — полагает он.

Дипломат отметил, что изначально ЕС действовал самоуверенно и был убежден, что его политику поддержат третьи страны. Сейчас, по словам Логвинова, страны объединения готовятся «пойти по второму кругу», применяя такие меры давления, как подкуп и «откровенный шантаж».

Ранее Логвинов заявил, что ЕС продолжит проводить дискриминационную политику в отношении россиян, используя ее как инструмент давления на Москву.