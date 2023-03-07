Женщина 20 лет притворялась психиатром и присвоила миллионы рублей

Metro: в Великобритании женщина 20 лет притворялась психиатром и попалась полиции

Жительница Великобритании Джолия Алеми, притворявшаяся психиатром более 20 лет, незаконно присвоила миллион фунтов стерлингов и попалась полиции. Об этом сообщает Metro.

Алеми переехала в Великобританию из Новой Зеландии, где якобы получила медицинское образование. В 1995 году она зарегистрировалась в Генеральном медицинском совете, используя поддельные документы, и работала в качестве психиатра в медицинских учреждениях Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. За более чем 20 лет она незаконно присвоила 1,3 миллиона фунтов стерлингов (118 миллионов рублей), которые заработала и получила в качестве льгот от медицинских учреждений.

Ложь женщины начала раскрываться лишь в 2016 году, когда сиделка одного из ее пациентов сообщила, что она пыталась обмануть его. Алеми обвинили в трех преступлениях, связанных с мошенничеством. Позже журналист Фил Колман выяснил, что женщина никогда не получала ученую степень в области медицины, и полиция начала расследование.

В ходе обыска детективы обнаружили поддельные сертификаты и диплом, подтверждающие квалификацию Алеми, и арестовали ее. Во время допроса женщина отрицала свою вину и заявила, что родилась в Иране, где подвергалась пыткам, прежде чем бежала в Новую Зеландию. По словам детектива Мэтта Скотта, ведущего расследование, нет никаких подтверждений ее заявлению. «Я считаю, и это мое личное мнение, что Алеми жила во лжи с тех пор, как покинула Иран, откуда она родом», — говорит он.

Мошенницу признали виновной в использовании поддельного диплома о медицинском образовании для получения ряда должностей в учреждениях Национальной службы здравоохранения Англии и приговорили к семи годам тюремного заключения. «Теперь мы будем проводить против нее процедуру конфискации, чтобы вернуть имущество, добытое ею преступным путем», — сообщает сотрудник Королевской прокурорской службы.

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