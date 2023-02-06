Девушка притворилась больной раком и собрала 2,5 миллиона рублей пожертвований

В США девушка притворилась больной раком и собрала 37 тысяч долларов пожертвований

В штате Айова, США, 19-летняя Мэдисон Руссо притворилась больной раком, собрала крупную сумму в качестве пожертвований и попалась. Об этом сообщает сайт телеканала KWQC TV-6.

Девушка заявила, что у нее диагностировали рак поджелудочной железы второй стадии, острый лимфобластный лейкоз, а также нашли опухоль размером с футбольный мяч около позвоночника. По словам Руссо, вероятность ее выживания составляла 11 процентов. Она якобы прошла 15 курсов пероральной химиотерапии и 90 курсов радиотерапии в течение следующих нескольких месяцев. Чтобы подписчики поверили в существование ее заболеваний, Руссо регулярно публиковала фотографии из больниц в социальных сетях. Как оказалось позже, снимки были сделаны в ее квартире, а не из медицинской палаты. Девушка также использовала фотографии другой больной раком пациентки и публиковала в своем аккаунте.

Руссо создала страницу на краудфандинговой платформе GoFundMe, где в течение длительного времени собирала пожертвования на лечение. Более 400 человек и организаций материально помогли девушке. Ей удалось собрать 37 тысяч долларов (2,5 миллиона рублей), обманывая людей.

Однако вскоре подписчики Руссо, имеющие медицинское образование, начали подозревать, что она обманывает людей. Некоторые пользователи заметили, что ее зонд для кормления находился слишком глубоко в носу, а другие удивились, что ее волосы не выпали после многочисленных курсов лечения. Подписчики обратились в полицию и потребовали проверить заявления Руссо о ее заболеваниях. Сотрудники правоохранительных органов провели расследование и выяснили, что у нее никогда не диагностировали ни одного вида рака ни в одном из медицинских учреждений.

Девушку арестовали и обвинили в хищении путем обмана. Ее освободили под залог в размере 10 тысяч долларов (700 тысяч рублей). Судебное заседание по делу Руссо состоится 2 марта. Отмечается, что ей грозит до десяти лет тюремного заключения.

Сотрудники GoFundMe пообещали вернуть все средства, пожертвованные обвиняемой.

Ранее сообщалось, что в Великобритании сотрудница полиции притворилась больной раком шейки матки ради отпуска и укороченного рабочего дня. Женщина врала начальству и коллегам, что ей нездоровится, неоднократно притворялась, что проходит лечение, а также предоставляла поддельные медицинские справки.