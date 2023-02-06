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19:22, 6 февраля 2023Из жизни

Девушка притворилась больной раком и собрала 2,5 миллиона рублей пожертвований

В США девушка притворилась больной раком и собрала 37 тысяч долларов пожертвований

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

В штате Айова, США, 19-летняя Мэдисон Руссо притворилась больной раком, собрала крупную сумму в качестве пожертвований и попалась. Об этом сообщает сайт телеканала KWQC TV-6.

Девушка заявила, что у нее диагностировали рак поджелудочной железы второй стадии, острый лимфобластный лейкоз, а также нашли опухоль размером с футбольный мяч около позвоночника. По словам Руссо, вероятность ее выживания составляла 11 процентов. Она якобы прошла 15 курсов пероральной химиотерапии и 90 курсов радиотерапии в течение следующих нескольких месяцев. Чтобы подписчики поверили в существование ее заболеваний, Руссо регулярно публиковала фотографии из больниц в социальных сетях. Как оказалось позже, снимки были сделаны в ее квартире, а не из медицинской палаты. Девушка также использовала фотографии другой больной раком пациентки и публиковала в своем аккаунте.

Руссо создала страницу на краудфандинговой платформе GoFundMe, где в течение длительного времени собирала пожертвования на лечение. Более 400 человек и организаций материально помогли девушке. Ей удалось собрать 37 тысяч долларов (2,5 миллиона рублей), обманывая людей.

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Однако вскоре подписчики Руссо, имеющие медицинское образование, начали подозревать, что она обманывает людей. Некоторые пользователи заметили, что ее зонд для кормления находился слишком глубоко в носу, а другие удивились, что ее волосы не выпали после многочисленных курсов лечения. Подписчики обратились в полицию и потребовали проверить заявления Руссо о ее заболеваниях. Сотрудники правоохранительных органов провели расследование и выяснили, что у нее никогда не диагностировали ни одного вида рака ни в одном из медицинских учреждений.

Девушку арестовали и обвинили в хищении путем обмана. Ее освободили под залог в размере 10 тысяч долларов (700 тысяч рублей). Судебное заседание по делу Руссо состоится 2 марта. Отмечается, что ей грозит до десяти лет тюремного заключения.

Сотрудники GoFundMe пообещали вернуть все средства, пожертвованные обвиняемой.

Ранее сообщалось, что в Великобритании сотрудница полиции притворилась больной раком шейки матки ради отпуска и укороченного рабочего дня. Женщина врала начальству и коллегам, что ей нездоровится, неоднократно притворялась, что проходит лечение, а также предоставляла поддельные медицинские справки.

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Алиса Удовик
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