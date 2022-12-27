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16:59, 27 декабря 2022Из жизни

Сотрудница полиции притворилась больной раком ради отпуска

Daily Mail: в Англии сержант полиции притворилась больной раком ради отпуска

Фото: Shutterstock

Викки Костелло, сотрудница полиции в английском графстве Кент, притворилась больной раком шейки матки ради отпуска и укороченного рабочего дня. Об этом сообщает Daily Mail.

Сержант полиции врала начальству и коллегам, что ей нездоровится, неоднократно притворялась, что проходит лечение, а также предоставляла поддельные медицинские справки. После того как обман был раскрыт, Костелло отказалась предоставить свою медицинскую карту и подтвердить, что действительно проходила лечение.

«Она подорвала доверие коллег, нарушила обязательство, согласно которому сотрудники полиции должны быть честными. Из-за ее многочисленных пропусков работы и сокращенного рабочего графика на коллег и сотрудников была возложена большая нагрузка», — заявил Эйлин Херлихи, председатель слушания по делу Костелло о нарушении дисциплины.

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Позже сотрудница полиции признала себя виновной в грубом нарушении дисциплины и подала в отставку. «Мы всегда ожидаем высочайших стандартов профессионализма и поведения от всех офицеров и сотрудников, и подавляющее большинство служат в соответствии с этими ожиданиями. Те, кто не соответствует этим требованиям, будут подвергаться тщательному контролю», — отметил представитель отдела профессиональных стандартов полиции.

Ранее сообщалось, что 66-летняя жительница Англии Джоанн Вуд обманом выманила у соседей 15 тысяч фунтов стерлингов (1,2 миллиона рублей), притворившись больной раком. В течение 18 месяцев мошенница втиралась в доверие к соседям и одалживала у них деньги.

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Алиса Удовик
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