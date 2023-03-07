Шойгу призвал прекратить попытки Запада фальсифицировать историю Второй мировой

Шойгу: попыткам Запада фальсифицировать историю Второй мировой войны нужно положить конец

Попыткам западных стран фальсифицировать историю Второй мировой войны необходимо положить конец. К таким действиям призвал глава Минобороны России Сергей Шойгу, чьи слова приводит РИА Новости.

Во время тематического селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил (ВС) России Шойгу заявил, что Запад во главе с США развязал против Москвы беспринципную информационную войну.

«Наши противники активно и бессовестно продвигают ложь о том, что именно они внесли основной вклад в разгром фашизма и завершение Второй мировой войны. Этому и любым попыткам фальсификации исторической правды нужно положить конец», — сказал министр.

По его мнению, Россия не имеет права допустить, чтобы уроки трагедии, к которой человечество привел нацизм в двадцатом веке, были забыты и извращены.

Ранее Шойгу заявил, что все попытки коллективного Запада расчленить Россию безуспешны. Он также назвал Вооруженные силы гарантией национальной безопасности и стабильного развития государства и указал, что победы российского солдата навсегда вписаны в историю России.