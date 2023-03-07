Европа начнет совместные закупки газа у конкурентов России

Bloomberg: ЕС планирует к июню заключить контракты на поставки газа из США и Африки

Евросоюз (ЕС) уже в следующем месяце объявит тендер на поставки природного газа. Потенциальными экспортерами выступают США, Африка и страны Ближнего Востока — первые контракты с ними блок планирует заключить уже в июне. Об этом сообщает Bloomberg.

Европейские государства будут производить закупки совместно, это необходимо для снижения роста цен на энергоносители. Замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что в течение следующих трех лет, по первоначальным оценкам, общий спрос 27 стран блока и трех соседних стран составит 24 миллиарда кубометров.

Регистрация для компаний-поставщиков будет открыта 15 марта, через несколько дней ЕС объявит централизованного закупщика и агентов. Блок планирует регулярно организовывать дополнительные совместные закупки газа после первого тендера, чтобы обеспечить достаточное количество топлива в Европе.

Шефчович добавил, что сейчас необходимо «переломить экономическую ситуацию в Европе». «Я считаю, что мы создаем новую систему, которая усилит конкуренцию, привлечет новых поставщиков и снизит цены на энергоносители. С тех пор как мы начали это мероприятие, международные поставщики проявили огромный интерес», — уверил он.

С октября прошлого года биржевые цены на газ в Европе снизились почти в восемь раз с максимума в августе. В результате топливо от альтернативных поставщиков оказалось дешевле, чем российское, получаемое по трубопроводам. Ранее в марте председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз избавился от зависимости от поставок газа и нефти из России. Она напомнила, что Россия за восемь месяцев сократила экспорт газа в Европу на 80 процентов.