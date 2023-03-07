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22:59, 7 марта 2023Мир

Американский разведчик призвал слушать Путина

Экс-разведчик ВС США Риттер заявил, что Путин четко обозначил будущее Украины
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sputnik / Reuters

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что президент России Владимир Путин выделил контуры безопасности страны в контексте конфликта с Украиной. Об этом он сообщил в ролике, опубликованном на его YouTube-канале.

Риттер призвал слушать Путина и добавил, что политик четко обозначил будущее Украины. Американский разведчик подчеркнул, что Москва находится в состоянии конфликта, а оборонная промышленность страны работает на полную мощность.

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«Люди, за безопасность которых он несет ответственность, будут защищены. Те, кто угрожает им [россиянам], будут отодвинуты на то расстояние, на которое стреляют ракеты противника. На данный момент это 150 километров для систем HIMARS», — отметил экс-разведчик Вооруженных сил (ВС) США.

Риттер добавил, что переданные Украине дальнобойные ракеты США не дадут ей преимущества на поля боя, а приведут страну к развалу на части в результате конфликта с Россией.

Ранее Риттер заявил о последовательной позиции Путина по Украине. По его мнению, российский президент как глава страны будет защищать граждан и не позволит, чтобы оружие НАТО находилось рядом с границей.

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Марина Совина
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