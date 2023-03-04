Экс-разведчик США Риттер заявил, что Путин всегда проявлял последовательность по Украине

Президент России Владимир Путин всегда проявлял последовательную позицию по Украине. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По словам экс-разведчика, Путин всегда говорил о том, что не допустит появления западного оружия у границ России. «Запад снабжает Украину оружием НАТО, которое угрожает россиянам, поэтому Путин как глава страны будет защищать людей и не позволит, чтобы это оружие находилось рядом с границей (...). Он не блефует, если он что-то говорит, то он это делает», — заявил бывший военный.

Скотт Риттер придерживается пророссийской точки зрения в оценке конфликта на Украине и положительно оценивает действия российских военных. Ранее он также предрекал восстание украинских военных против своего руководства, предупреждал Украину о скорой потере новых территорий и прогнозировал полную капитуляцию Киева.