Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:11, 4 марта 2023Мир

Экс-разведчик США заявил о последовательной позиции Путина по Украине

Экс-разведчик США Риттер заявил, что Путин всегда проявлял последовательность по Украине

Фото: Gavriil Grigorov / Reuters

Президент России Владимир Путин всегда проявлял последовательную позицию по Украине. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По словам экс-разведчика, Путин всегда говорил о том, что не допустит появления западного оружия у границ России. «Запад снабжает Украину оружием НАТО, которое угрожает россиянам, поэтому Путин как глава страны будет защищать людей и не позволит, чтобы это оружие находилось рядом с границей (...). Он не блефует, если он что-то говорит, то он это делает», — заявил бывший военный.

Скотт Риттер придерживается пророссийской точки зрения в оценке конфликта на Украине и положительно оценивает действия российских военных. Ранее он также предрекал восстание украинских военных против своего руководства, предупреждал Украину о скорой потере новых территорий и прогнозировал полную капитуляцию Киева.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
В США признали шаткое положение ВСУ в Артемовске
В Курской области рассказали о помощи в укреплении безопасности региона
Экс-разведчик США заявил о последовательной позиции Путина по Украине
Мощная звуковая волна испугала жителей британских городов
Психолог раскрыла три способа справиться с перееданием
В Испании арестовали обокравших беженцев граждан Украины и России
Американка после операции потеряла голос и стала говорить с русским акцентом
Байден подошел к журналистам, помолчал, ушел и попал на видео
«Спартак» прокомментировал отказ помочь с предоставлением гражданства Промесу
Отсутствие громких заявлений по итогам встречи Шольца и Байдена объяснили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.