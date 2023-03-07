«Известия»: в России за последние 5 лет среднее потребление говядины сократилось на 1 кг

За последние пять лет потребление говядины в России сократилось в среднем на 1 кг — до 9 кг на человека. О том, что россияне стали есть меньше говядины, свидетельствуют результаты исследования Национального рейтингового агентства (НРА). Об этом во вторник, 7 марта, пишут «Известия».

В процентном соотношении снижение доли этого сорта мяса составило с 20 до 18 процентов к концу 2021 года. По прогнозам НРА, в 2022-м доля говядины на обеденных столах снизится еще на 1,9 процента, в то время как объем свинины и птицы вырастет на 5,9 и 2 процента соответственно. В 2021 году россияне в среднем съели 15 кг и 25 кг этих видов мяса.

При этом аналогичная тенденция наблюдается не только в России, но и во всех странах. Однако в России потребление выше, чем в Восточной Европе, Германии, Китае, добавили в союзе. Производство говядины — сложный и дорогостоящий процесс, поэтому мгновенно тренд не развернется в другую сторону, пояснили эксперты.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) подтвердил изданию, что спрос на говядину в крупной сетевой рознице в целом снижается на протяжении последних пяти лет: его вытесняет рост продаж свинины и индейки. В последние месяцы ритейлеры также фиксируют понижение интереса к премиальным видам из-за роста цен.

В НРА полагают, что умеренно негативный тренд продолжится в 2022 и 2023 годах, люди и дальше будут меньше покупать говядину. На фоне растущего потребления свинины и курицы показатель по говядине может снизиться до 8 кг на человека. Тенденция обусловлена высокой ценой этого мяса по сравнению с другими источниками белка.

Ранее сообщалось, что, по данным Национального союза свиноводов, потребление мяса в России в 2022 году выросло на 2,3 процента и достигло рекордного уровня как минимум за последние десять лет — 79 килограммов на одного человека в год. Больше всего россияне ели свинину и мясо птицы. Снижение цен переключило спрос на свинину с других видов мяса — подорожавшей говядины, а также мяса птицы.

