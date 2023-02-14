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02:05, 14 февраля 2023Россия

Россияне съели рекордное количество мяса

РБК: потребление мяса в России в 2022 году выросло на 2,3% и достигло рекордного уровня

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Потребление мяса в России в 2022 году выросло на 2,3 процента и достигло рекордного уровня как минимум за последние десять лет — 79 килограммов на одного человека в год. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Национального союза свиноводов.

По данным издания, больше всего россияне ели свинину и мясо птицы. Потребление свинины выросло почти на 5,9 процента относительно предыдущего года, до 29,8 килограмма на одного человека в год. Отмечается, что снижение цен переключило спрос на свинину с других видов мяса — подорожавшей говядины, а также мяса птицы.

Однако самая большая доля потребления (44,3 процента) по-прежнему приходится на мясо птицы (около 35 килограммов на среднестатистического россиянина).

Ранее сообщалось, что оптовая цена на живых свиней с 6 по 10 февраля опустилась на 4 процента — до 98 рублей за килограмм. В Национальном союзе свиноводов (НСС) предположили, что по итогам 2023 года живые свиньи подешевеют на 5-7 процентов из-за продолжающегося роста производства.

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Юлия Мискевич
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