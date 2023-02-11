В России подешевели свиньи

«Ведомости»: в России живые свиньи подешевели до минимума за 2 года

Оптовая цена на живых свиней с 6 по 10 февраля опустилась на 4 процента — до 98 рублей за килограмм. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные ценового мониторинга агентства AD Libitum.

Отмечается, что это минимальные значения с декабря 2020 года, когда стоимость свиней также падала ниже 100 рублей за килограмм. В Национальном союзе свиноводов (НСС) предположили, что по итогам 2023 года живые свиньи подешевеют на 5-7 процентов из-за продолжающегося роста производства.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин рассказал, что помимо роста производства свинины увеличится и выпуск индейки (более чем на 5 процентов) и птицы в целом (на 2 процента).

Ранее в Минсельхозе сообщили, в начале 2023 года на российском продовольственном рынке сохранится стабильная ценовая ситуация. В министерстве указывали, что по ряду категорий, таких как свинина и мясо птицы, яйца, овощи, подсолнечное масло, мука, гречневая крупа и другие виды продукции, отпускные цены в настоящее время ниже уровня прошлого года.