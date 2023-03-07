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16:39, 7 марта 2023Культура

Названо время выхода сериала о россиянке с отрубленными бывшим мужем руками

Сериал Сарика Андреасяна о россиянке, которой бывший муж отрубил кисти рук, выйдет осенью
Маргарита Грачева

Маргарита Грачева. Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Сериал российско-армянского кинорежиссера Сарика Андреасяна о россиянке Маргарите Грачевой, которой бывший муж отрубил кисти рук, выйдет осенью этого года. Об этом кинематографист сообщил на пресс-конференции ТАСС.

Адреасян отметил, что съемки проекта под названием «Без рук» завершены. «Мы уже отсняли, у нас буквально 3-4 дня [назад] был последний съемочный день. Это сериал. Я надеюсь, что летом-осенью уже выйдет, потому что в принципе мы уже в процессе монтажа», — рассказал режиссер.

В актерских состав сериала войдет Ольга Кабо. Артистка сыграет роль матери пострадавшей. Над созданием проекта работала кинокомпания КВА, сериал станет доступен в онлайн-кинотеатре Kion.

В декабре 2017 года муж Дмитрий Грачев вывез жену Маргариту в лес и отрубил ей кисти рук топором за то, что она хотела с ним развестись. После этого он отвез ее на машине в больницу. Врачи смогли восстановить левую кисть женщины, а для правой руки изготовили протез. Бывшего мужа Грачевой приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

Ранее также стало известно время выхода фильма «Брат 3» с участием рэпера Птахи.

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Анастасия Астахова
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