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11:07, 7 марта 2023Культура

Названо время выхода фильма «Брат 3» с участием рэпера Птахи

Рэпер Птаха заявил, что фильм «Брат 3» с его участием выйдет осенью этого года

Фото: кадр со съемок фильма «Брат 3»

Российский рэп-исполнитель Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) заявил, что фильм «Брат 3», где он исполнил одну из главных ролей, выйдет на экраны осенью этого года. Об этом артист сообщил на пресс-конференции в Донецке, пишет РИА Новости.

На вопрос журналистов о том, станет ли эта роль для рэпера началом карьеры в кино, Птаха затруднился ответить. «Посмотрим, там загадывать нельзя», — поделился исполнитель.

Картина не будет связана с двумя первыми частями проекта, снятыми режиссером Алексеем Балабановым. В «Брате 3» режиссера Валерия Переверзева будут показаны события 2000-х, происходящие в Тамбове.

В актерский состав фильма, помимо Птахи, вошли мэр Архангельска Александр Донской, звезда сериала «Кадетство» Павел Бессонов, Василий Карпенко, Юрий и Владимир Торсуевы, а также Антон Зацепин. Опубликованный летом 2022 года трейлер проекта подвергли критике в сети.

В октябре прошлого года актер Виктор Сухоруков рассказал, что режиссер Алексей Балабанов отказался снимать третью часть фильма «Брат» без Сергея Бодрова, исполнившего в двух первых частях картины роль Данилы Багрова.

Ранее стала известна дата премьеры фильма «Солнце мое» в России.

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Анастасия Астахова
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