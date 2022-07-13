В сети раскритиковали трейлер фильма «Брат 3»

Трейлер фильма «Брат 3» подвергли критике в сети

Трейлер фильма «Брат 3» подвергли критике в сети. Несколько дней назад ролик был размещен на YouTube-канале «Брат».

Режиссер картины Валерий Переверзев ранее заявлял, что проект будет продолжением первой части фильма о Даниле Багрове, а позже сообщил, «Брат 3» никак не связан с лентой Алексея Балабанова. Сейчас фильм находится на стадии съемочного периода, его премьера запланирована на осень этого года.

В актерский состав картины вошли мэр Архангельска Александр Донской, звезда сериала «Кадетство» Павел Бессонов, Василий Карпенко, Юрий и Владимир Торсуевы, а также Антон Зацепин и рэпер Птаха. Именно исполнитель в опубликованном ранее тизере произносит культовую фразу Сергея Бодрова: «Сила в правде».

Ролик не произвел впечатления на интернет-пользователей, которые с критикой обрушились на создателей фильма, призвав их убрать «руки прочь от "Брата"». Рейтинг зрительского ожидания составил 20%.

«Балабанов бы вам такое не простил»,« "Брата 3" просто не может быть, тот, кто был режиссером, умер, да и сам брат тоже», «Хорошо, что Бодров и Балабанов этого не увидят», «Интересный факт: практически у всех, кто смотрел трейлер, начинался приступ эпилепсии из-за убогих монтажных склеек», — написали зрители в комментариях под трейлером.

Ранее в официальном логлайне фильма было заявлено, что создатели постарались объединить несколько киноновелл в «одну увлекательную историю».

В конце июня российский режиссер Юрий Быков объяснил причину популярности фильмов «Брат» и «Брат 2».

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