Российский режиссер Юрий Быков назвал фильм «Брат» «сложной вещью»

Российский режиссер Юрий Быков объяснил причину популярности фильмов «Брат» и «Брат 2». Интервью с ним было опубликовано на YouTube-канале «Белый шум».

Кинематографист назвал первую часть «Брата» «сложной вещью». «"Брат" — сложная вещь, и там действительно много можно выдернуть из контекста, но доказать, что это выдернуто. Дело в том, что [Алексей] Балабанов, замечательный продюсер [Сергей] Сельянов и огромное количество рокеров, — а это серьезный культурный пласт, — согласились участвовать в сиквеле. И вот "Брат 2" был очень однозначным», — сказал Быков.

Он также заявил, что вторая часть «Брата» оказалась коммерческой историей и вылилась в национальную идею. По мнению режиссера, создатели этой картины «сами не поняли, что сделали».

Ранее актер Виктор Сухоруков рассказал, что предлагал режиссеру Балабанову снять третью частью фильма и заменить Сергея Бодрова-младшего цифровой копией. «Леша сказал такую фразу: "Пусть делает кто хочет, что хочет. Я этого делать не буду — я не знаю этого времени"», — вспомнил актер. Он отметил, что у него самого даже были идеи по поводу сюжета ленты.