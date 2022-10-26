Сухоруков объяснил отказ Балабанова снять «Брат 3»

Актер Сухоруков сообщил, что Балабанов отказался снимать фильм «Брат 3» без Бодрова

Актер Виктор Сухоруков объяснил, почему режиссер Алексей Балабанов отказался снимать третью часть фильма «Брат». Об этом сообщает 72.ru.

Артист рассказал, что режиссер не захотел снимать новую часть без Сергея Бодрова. Сухоруков признался, что приходил к Балабанову со своими идеями, этюдами и зарисовками для фильма «Брат 3».

«И он мне вдруг сказал: "А как ты себе представляешь без Бодрова?" Сережи уже не было», — рассказал актер. По словам Сухорукова, режиссер добавил, что не будет снимать продолжение, потому что не знает «этого времени».

В феврале 2019 года шоумен Стас Барецкий заявил, что собирается снимать продолжение криминальной драмы Алексея Балабанова «Брат». Продюсер «Брата» и «Брата-2» Сергей Сельянов назвал это глупостью, хамством и неуважением по отношению к создателям оригинальной картины.

