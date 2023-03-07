Россиянам назвали способы правильно подготовиться к стрижке

Парикмахер Марина Лапина: на стрижку следует приходить с чистой головой и без украшений

Российский парикмахер Марина Лапина назвала способы правильно подготовиться к стрижке. Ее комментарий приводит «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, мастеру удобнее работать, если клиент приходит на сеанс с чистой головой и укладкой, которая ему нравится. «Это помогает нам лучше понять, что ему хочется от новой стрижки», — пояснила собеседница издания.

В то же время она посоветовала воздержаться от украшений, не надевать одежду с воротом и капюшоном и не использовать телефон, чтобы не затруднять процесс создания прически. В заключение Лапина отметила, что следует рассказать специалисту о предыдущих манипуляциях с волосами, а также про особенности их укладки и реакции на различные вещества.

Ранее в марте парикмахер Джиллиан Джейн раскрыла ошибку во время мытья волос, которая приводит к их жирности. Так, по мнению специалиста, данная проблема возникает из-за использования слишком горячей воды.