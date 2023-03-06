Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:46, 6 марта 2023Ценности

Парикмахер раскрыла приводящую к жирности волос ошибку во время мытья

Парикмахер Джиллиан Джейн: горячая вода во время мытья волос приводит к их жирности

Фото: Aiony Haust / Unsplash

Парикмахер Джиллиан Джейн раскрыла ошибку во время мытья волос, которая приводит к их жирности. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Так, по мнению специалиста, данная проблема возникает из-за использования слишком горячей воды. «Горячая вода вызывает гиперактивность сальных желез, которые расположены на коже головы», — заявила эксперт.

Подписчики оказались удивлены данным сообщением и стали об этом писать в комментариях под видео. «Я люблю горячую воду, но в последнее время мои волосы стали жирнеть быстрее, и я не знала, почему», «Мне определенно нравится узнавать что-то новое в 33 года», «Я думал, что вы будете говорить о слишком частом мытье, но видимо ошибался», «Это правда. С тех пор, как я перешел на холодную воду, мои волосы стали менее жирными», — высказывались они.

Ранее парикмахер назвала простые способы, которые помогают сохранить качество волос и выглядеть визуально моложе. В первую очередь сотрудница салона Milk + Blush Николь Петти посоветовала отказаться от электрических приборов. По ее словам, уход за влажными прядями значительно влияет на их состояние.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
ФСБ предотвратила покушение на владельца «Царьграда» Малофеева
Российский срочник расстрелял на посту двоих сослуживцев
Популярный российский блогер раскрыл свой заработок
Опубликованы видео со дня рождения тяжелобольного Вячеслава Зайцева
Пригожин поздравил украинских женщин с 8 Марта артемовским шампанским
«Одноклассники» анонсировали уникальный концерт
Пьяная россиянка жестоко избила пожилую мать
Появились кадры удара российской артиллерии по украинским военным в Артемовске
Российская учительница на два дня лишила детей обедов за плохое поведение
39-летний мужчина умер после драки в «Дикси» в Петербурге
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.