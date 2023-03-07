Актриса и экс-невеста Кличко рассказала о последствиях своего алкоголизма
33-летняя звезда сериала «Нэшвилл», экс-невеста украинского боксера Владимира Кличко Хайден Панеттьери рассказала о последствиях своего алкоголизма. Борьбу с зависимостью она описала в интервью Women's Health.
Актриса призналась, что начала страдать от алкоголизма во время перерыва в актерской деятельности. Из-за зависимости она потеряла сон. «А сон — это важно, он влияет на способность двигаться, думать, в целом на здоровье. Мое тело сказало "достаточно". Мне исполнилось 30, у меня было опухшее лицо, желтуха, желтые глаза. Пришлось лечить печень. Не уходил лишний вес, истончились и начали выпадать клочками волосы», — вспоминает она.
Чтобы избавиться от зависимости, из-за которой Кличко отсудил у нее право на опеку над дочерью, Панеттьери в 2021 году записалась в реабилитационный центр и начала посещать психотерапевта. После восьми месяцев лечения она почувствовала физические и психические улучшения. «Это ежедневная битва, и сегодня я рада сказать, что побеждаю», — сказала она.
Актриса также рассказала о своем способе победить бессонницу. Перед сном она соблюдает ритуалы: пьет ромашковый чай с медом и молоком, а также принимает ванну с ванильной пеной.
Ранее старшая сестра олимпийского чемпиона, пловца Майкла Фелпса Хилари заявила, что годами тайно пила алкоголь. Хилари рассказала, что впервые попробовала спиртное в 14 лет, пытаясь заглушить тревогу о собственном несовершенстве, а к поступлению в колледж уже употребляла алкоголь регулярно и страдала от провалов в памяти.