Сестра олимпийского чемпиона Фелпса рассказала о борьбе с алкоголизмом

Старшая сестра пловца Фелпса заявила, что годами тайно пила и испытывала ежедневные боли

Старшая сестра олимпийского чемпиона, пловца Майкла Фелпса Хилари заявила, что годами тайно пила алкоголь. О борьбе с алкоголизмом, ежедневных болях и полученной наконец помощи она рассказала в беседе с Today.

44-летняя женщина держала в тайне и свой алкоголизм, и отказ от спиртного, решение о котором приняла 15 лет назад. По словам Хилари, признаться в этом ей помог брат, много лет открыто говорящий о проблемах с ментальным здоровьем. Хилари вспоминает, что впервые попробовала спиртное в 14 лет, пытаясь заглушить тревогу о собственном несовершенстве, а к поступлению в колледж уже употребляла алкоголь регулярно и страдала от провалов в памяти.

Хилари Фелпс отметила, что «пробивала дно» много раз. «У меня каждый день на работе было похмелье, я сидела, стараясь держать голову прямо. Болели почки. Испытывала боль во всем теле», — сказала она. Отказаться от алкоголя самостоятельно у женщины не получилось, и в 2007 году она записалась в реабилитационный центр, где ей прописали антиалкогольный препарат, стала заниматься йогой и ходить на встречи общества «Анонимных алкоголиков».

По словам Фелпс, встречи с людьми с той же проблемой помогли ей справиться с зависимостью. «Я представляла себе унылую комнату с жуткими мужчинами в плащах, но встречи чудесны. Слушаешь эти безумные истории, а потом истории об успехе и радости. Никогда не смеялась сильнее, чем на встречах, потому что все такие настоящие, честные, уязвимые», — призналась она.

Хилари Фелпс отпраздновала 15-летнюю годовщину трезвости в июне 2022 года и не сорвалась, даже когда в октябре скончался ее отец. «Когда он умер, я хотела пойти в бар и накидаться, чтобы заглушить боль», — не скрывает женщина, добавляя, что вместо этого отправилась на встречу «Анонимных алкоголиков». «Мне стало лучше, когда я поделилась своим секретом. Секреты мешают жить, но я выпустила их наружу и теперь свободна», — заключила она.

Ранее голливудская актриса Сэльма Блэр, ставшая звездой после ролей в фильмах «Жестокие игры» и «Хеллбой» рассказала о своей борьбе с алкоголизмом. Она призналась, что с семи лет регулярно злоупотребляла крепкими напитками для облегчения необъяснимых головных болей и болей в лице.