Звезда фильма «Жестокие игры» рассказала о борьбе с алкоголизмом

Актриса Сэльма Блэр с семи лет пила алкоголь, чтобы справиться с головной болью

Голливудская актриса Сэльма Блэр, ставшая звездой после ролей в фильмах «Жестокие игры» и «Хеллбой», призналась, что с семи лет регулярно злоупотребляла крепкими напитками для облегчения необъяснимых головных болей и болей в лице. О своей борьбе с алкоголизмом она рассказала журналистам издания Self.

Блэр уверена, что ее проблемы с алкоголем были спровоцированы рассеянным склерозом — хроническим прогрессирующим заболеванием центральной нервной системы. По ее словам, первые признаки недуга в виде необъяснимых головных болей, болей в лице и эпизодической потери чувствительности в конечностях у нее появились, когда она училась в четвертом классе школы. Чтобы хотя бы на время облегчить свое состояние, будущая актриса начала тайком употреблять крепкие напитки.

Блэр вспомнила, что впервые напилась до потери сознания в семь лет на семейном празднике. С тех пор она регулярно пила алкоголь в качестве анестезии, так как врачи на протяжении многих лет не могли поставить ей правильный диагноз. «Пьянство всегда было самолечением. Оно, как ничто другое, помогало справиться с болью — до следующего дня», — объяснила знаменитость.

Блэр страдала от алкоголизма вплоть до июня 2016 года. По ее признанию, она решила бросить пить только после поездки в Канкун с 11-летним сыном и его отцом, дизайнером Джейсоном Блейком. Инцидент во время авиаперелета, спровоцированный злоупотреблением спиртными напитками, закончился тем, что из самолета ее выносили на носилках.

Блэр поборола свою зависимость, но до сих пор регулярно посещает собрания анонимных алкоголиков. Она считает трезвость одним из важнейших шагов к ремиссии заболевания. После того как она встала на путь борьбы с зависимостью, врачи наконец смогли диагностировать ей рассеянный склероз и назначили лечение.

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