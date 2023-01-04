Россиян предупредили об опасности конфет с алкоголем

Врачи предупредили россиян, что конфеты с алкоголем могут привести к гипергликемии

Конфеты с алкоголем могут привести не только к легкому опьянению, но также и к гипергликемии — повышению сахара в крови. Об этом россиян предупредили опрошенные РИА Новости врачи.

По словам заведующего клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы Валентина Скрябина, россиянам, которые имеют проблемы с алкоголем, и тем, кто лечился от алкогольной зависимости, лучше вообще не употреблять такой вид сладкого.

«Результатом этого станет скорее не опьянение, а гипергликемический удар, возникающий при значительном повышении уровня глюкозы в крови», — отметил специалист.

При этом главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова отметила, что все конфеты имеют высокое содержание сахара. Поэтому лучше включать их в рацион питания иногда, по праздникам.

Ранее главный врач наркологической клиники «Зависимость-24» Алексей Казанцев заявил, что рассол действительно является эффективным средством от похмелья. Однако существует одно условие — он должен быть соленым, а не маринованным.