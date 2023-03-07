Названы новые популярные страны для длительного отдыха у россиян

МТС Travel: россияне впервые за три года выбрали Индонезию и Индию для отдыха зимой

Российские туристы впервые за три года заинтересовались поездками в Индонезию и Индию, а абсолютным лидером по числу длительных путешествий в зимнем периоде стал Таиланд. Об этом стало известно из нового исследования МТС Travel, которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Аналитики выяснили, что число россиян, которые отправились зимовать за рубеж, выросло по всем направлениям в среднем на 12 процентов. Чаще всего для длительного отдыха путешественники выбирали южные и юго-восточные азиатские направления: Вьетнам посетили в шесть раз больше туристов, Индонезию — в пять раз, Индию — в два раза. Последние две страны впервые попали в топ-5 по популярности, сместив Испанию и Германию.

В тройке лидеров оказались Таиланд, Турция и ОАЭ. Отмечалось, что за сезон азиатскую страну успело посетить в два раза больше россиян, чем в 2022 году. Доля королевства от всех стран, где зимовали соотечественники в 2023 году, составила 24 процента.

Специалисты анализировали поездки длительностью более трех недель с обязательным условием возвращения в Россию до конца зимы. В среднем такое длинное путешествие выбирают 10 процентов россиян, больше всего туристов (45 процентов) проводят зимой в отпуске до одной недели.

Ранее в марте власти Малайзии захотели увеличить срок безвизового пребывания российских туристов в стране до 90 дней. Кроме того, Россия начала прорабатывать соглашения об упрощении визового режима на взаимной основе с шестью странами: Индией, Анголой, Вьетнамом, Индонезией, Сирией и Филиппинами.