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00:57, 6 марта 2023Путешествия

Россия начала прорабатывать безвиз с шестью странами

Замглавы МИД Иванов: Россия прорабатывает соглашения о безвизе с Индией и Вьетнамом

Фото: Desmond Boylan / Reuters

Россия готовит соглашения об упрощении визового режима на взаимной основе с шестью странами. Об этом рассказал ТАСС статс-секретарь и заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов.

По его словам, проработка проектов документов ведется с Индией, Анголой, Вьетнамом, Индонезией, Сирией и Филиппинами.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия работает над облегчением визового режима с 11 странами. Он также добавил, что Москва начала работу над снятием ограничений на выдачу электронных виз для примерно 70 дружественных государств.

В декабре 2022 года стало известно, что Россия начала прорабатывать соглашения об установлении безвизового режима с рядом стран Азии и Персидского залива. Статс-секретарь и замглавы МИД РФ Евгений Иванов отметил, что соответствующая работа не прекращается — соглашения о безвизе уже подписаны с ОАЭ и Катаром.

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Марина Совина
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