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15:03, 15 февраля 2023Путешествия

Россия начала работу над упрощением визового режима с 11 странами

Лавров: Россия работает над облегчением визового режима с 11 странами, включая Индию

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Россия работает над упрощением визового режима с 11 государствами. Об этом в среду, 15 февраля, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на «Правительственном часе» в Государственной думе, его слова приводит РИА Новости.

Министр также заявил о планах подписать соглашения о полностью безвизовых поездках с некоторыми из этих стран. «Нами уже запланировано подписать полностью безвизовые поездки, — добавил он. — Еще шесть (стран — ред.), если не ошибаюсь, включая Индию и Индонезию, для облегченных условий, которые совсем простые».

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Более того, глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва также начала работу над снятием ограничений на выдачу электронных виз для примерно 70 дружественных государств. «<…> За исключением недружественных, которые прекратили нам выдавать визы в упрощенном порядке», — пояснил он.

Ранее в декабре стало известно, что Россия начала прорабатывать соглашения об установлении безвизового режима с рядом стран Азии и Персидского залива. Статс-секретарь и замглавы МИД РФ Евгений Иванов уведомил, что соответствующая работа не прекращается — соглашения о безвизе уже подписаны с ОАЭ и Катаром.

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Фариза Бацазова
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