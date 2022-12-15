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17:36, 15 декабря 2022Путешествия

Россия начала прорабатывать безвиз с рядом стран Азии и Персидского залива

Замглавы МИД Иванов: Россия прорабатывает соглашения о безвизе с рядом стран Азии

Фото: Ainur Kamaev / Unsplash

Россия начала прорабатывать соглашения об установлении безвизового режима с рядом стран Азии и Персидского залива. Об этом ТАСС заявил статс-секретарь и замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

Высокопоставленный дипломат отметил, что соответствующая работа не прекращается — соглашения о безвизе уже подписаны с ОАЭ и Катаром.

Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что консультации по этому вопросу уже ведутся и с некоторыми азиатскими государствами.

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В ноябре сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с МИД, ФСБ и МВД подготовить предложения по введению безвизового режима с иностранцами без принципа взаимности. Отмечается, что речь идет о безвизе для иностранных граждан, которые хотят посетить Россию с туристическими, деловыми и образовательными целями, а также для участия в спортивных и культурных мероприятиях.

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Фариза Бацазова
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