Россиянин на глазах у сына избил подростка из-за лая его собаки и попал на видео

В Уфе мужчина на глазах у сына избил в лифте подростка из-за лая собаки и попал на видео

В Уфе мужчина избил подростка за лай его собаки на глазах у своего сына. Произошедшее в лифте сняли камеры видеонаблюдения, запись с них публикует Telegram-канал Mash Вatash.

На кадрах видно, что мужчина в лифте пугается из-за лая собаки подростка, который также спускается с ним на нижний этаж. Он смотрит на животное и начинает высказывать свое недовольство громким лаем несовершеннолетнему хозяину собаки. После открытия дверей лифта мужчина берет подростка и начинает его бить по голове в то время, пока его сын смотрит на это. Видеозапись заканчивается тем, что лифт закрываются, а подросток стоит на коленях у его дверей на полу — судя по кадрам, разъяренный мужчина продолжает его ударять.

По данным авторов канала, злоумышленником оказался 37-летний житель многоэтажного дома на улице Рыльского. После случившегося 16-летний подросток вернулся домой к родителям, которые вызвали скорую и полицию.

Медики диагностировали у пострадавшего сотрясение мозга, контузию левого глаза и гематомы — подросток пробыл в больнице восемь дней. После случившегося следователи возбудили уголовное дело.

Ранее жительница Нижнего Новгорода избила чужого ребенка за то, что он вызвал лифт на другой этаж, и попала на видео. Россиянка пыталась подняться с третьего этажа на тринадцатый, но вместо этого кабина лифта спустилась на первый этаж.