Россиянка избила чужого ребенка за вызов лифта на другой этаж и попала на видео

Ni Mash: жительница Нижнего Новгорода избила чужого ребенка за вызов лифта на другой этаж

Жительница Нижнего Новгорода избила чужого ребенка за то, что он вызвал лифт на другой этаж. Случившееся попало на камеру видеонаблюдения, запись публикует Telegram-канал Ni Mash.

Инцидент произошел в многоэтажке на Южном бульваре. По данным канала, россиянка пыталась подняться с третьего этажа на тринадцатый, но вместо этого кабина лифта спустилась на первый этаж. На опубликованных кадрах видно, как в лифт заходит одиннадцатилетний мальчик. После того, как двери кабины захлопываются, женщина хватает ребенка за капюшон и начинает его отчитывать.

В процессе их разговора лифт раскрывается на одном из этажей — в это время россиянка закрывает двери кнопкой и принимается кричать на ребенка, ударяет его по лицу и толкает к стене. Во время следующей остановки женщина выталкивает сопротивляющегося мальчика из кабины.

Родители мальчика написали заявление в полицию, обидчицу ребенка разыскивают.

Ранее 22-летний мужчина из Беломорска избил малолетних детей в заброшенном здании. Мужчине предъявлены обвинения в побоях, истязании и угрозе убийством.