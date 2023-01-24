Россиянка избила чужого ребенка за вызов лифта на другой этаж и попала на видео
Жительница Нижнего Новгорода избила чужого ребенка за то, что он вызвал лифт на другой этаж. Случившееся попало на камеру видеонаблюдения, запись публикует Telegram-канал Ni Mash.
Инцидент произошел в многоэтажке на Южном бульваре. По данным канала, россиянка пыталась подняться с третьего этажа на тринадцатый, но вместо этого кабина лифта спустилась на первый этаж. На опубликованных кадрах видно, как в лифт заходит одиннадцатилетний мальчик. После того, как двери кабины захлопываются, женщина хватает ребенка за капюшон и начинает его отчитывать.
В процессе их разговора лифт раскрывается на одном из этажей — в это время россиянка закрывает двери кнопкой и принимается кричать на ребенка, ударяет его по лицу и толкает к стене. Во время следующей остановки женщина выталкивает сопротивляющегося мальчика из кабины.
Родители мальчика написали заявление в полицию, обидчицу ребенка разыскивают.
Ранее 22-летний мужчина из Беломорска избил малолетних детей в заброшенном здании. Мужчине предъявлены обвинения в побоях, истязании и угрозе убийством.