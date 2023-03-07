Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:02, 7 марта 2023Россия

Россиянин месяц избивал пятилетнюю падчерицу

В Краснодарском крае отчим месяц избивал падчерицу руками, ногами, ремнем и зарядкой

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Краснодарском крае отчим предстанет перед судом за избиение пятилетней девочки. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД по российскому региону.

По данным ведомства, 21-летний россиянин в течение месяца избивал падчерицу руками, ногами, зарядкой и ремнем. Причина такого поведения — личная неприязнь. Синяки на теле девочки заметила родственница. Она и обратилась в полицию.

«В общей сложности он нанес ребенку не менее 50 ударов руками, ногами, ремнем и зарядным устройством в область головы и туловища», — говорится в заявлении МВД.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). Сейчас оно передано в суд, а девочку после прохождения лечения в больнице передали родному отцу. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее в Тульской области правоохранители задержали 35-летнего отчима, избившего до смерти семилетнего мальчика из-за мокрого пола.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Шойгу объяснил смысл боев за Артемовск
Бывший министр Улюкаев рассказал о радости жизни простого человека после тюрьмы
Российская авиакомпания объявила о распродаже билетов от трех тысяч рублей
В Кремле не стали комментировать сообщения о дате визита Си Цзиньпина
Ставкам по ипотеке в России спрогнозировали рост
Российский депутат отравился мухоморами и попал в реанимацию
Следователи нашли пыточную камеру в аэропорту Мариуполя
Популярная актриса вышла в свет в платье Уитни Хьюстон 27-летней давности
59-летнею россиянку нашли мертвой во дворе высотки
Лукашенко пообещал не втягивать Белоруссию конфликт на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.