Россиянин месяц избивал пятилетнюю падчерицу

В Краснодарском крае отчим месяц избивал падчерицу руками, ногами, ремнем и зарядкой

В Краснодарском крае отчим предстанет перед судом за избиение пятилетней девочки. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД по российскому региону.

По данным ведомства, 21-летний россиянин в течение месяца избивал падчерицу руками, ногами, зарядкой и ремнем. Причина такого поведения — личная неприязнь. Синяки на теле девочки заметила родственница. Она и обратилась в полицию.

«В общей сложности он нанес ребенку не менее 50 ударов руками, ногами, ремнем и зарядным устройством в область головы и туловища», — говорится в заявлении МВД.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). Сейчас оно передано в суд, а девочку после прохождения лечения в больнице передали родному отцу. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее в Тульской области правоохранители задержали 35-летнего отчима, избившего до смерти семилетнего мальчика из-за мокрого пола.