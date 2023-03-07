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18:34, 7 марта 2023Экономика

Бывшие сотрудники технологических компаний массово запустили свой бизнес

Clarify Capital: 63% бывших сотрудников технологических компаний открыли свое дело

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Большинство сотрудников технологических компаний, которые попали под сокращение, открыли свой бизнес, следует из результатов опроса Clarify Capital.

Так, из тысячи уволенных респондентов 63 процента открыли свое дело. При этом участники признали, что решение начать свой бизнес увеличило их ежегодный доход в среднем на 13 тысяч долларов.

58 процентов респондентов рассказали, что стали чувствовать себя увереннее и спокойнее, когда стали работать на себя.

Ранее сообщалось, что американская корпорация Meta Platforms (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) планирует продолжить увольнения после массового сокращения персонала в конце года. По данным Bloomberg, процедура затронет тысячи сотрудников уже на этой неделе.

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Варвара Кошечкина
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