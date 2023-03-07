Кассиры супермаркета сходили на обед и разбогатели

New York Post: кассиры супермаркета вместе сходили на обеденный перерыв и разбогатели

Коллеги из американского штата Кентукки вместе сходили на обеденный перерыв и разбогатели, сорвав джекпот. Об этом сообщает New York Post.

Кассиры супермаркета Тиша Трайс и Дилан Митчелл выиграли 50 тысяч долларов (3,7 миллиона рублей) после того, как решили купить два билета моментальной лотереи во время перерыва на обед. Они ничего не ожидали при покупке билета. «Мы просто вышли на перерыв и решили сыграть», — рассказала Трайс.

Купленный за 30 долларов (2,2 тысячи рублей) билет принес им 100 долларов (7,5 тысячи рублей). Тогда американцы решили еще раз попытать удачу и купили билет за 50 долларов (3,7 тысячи рублей). Стерев часть защитного слоя, они увидели выигрыш в 500 долларов (37,7 тысячи рублей). Когда они стерли весь защитный слой, оказалось, что их общий выигрыш составил 50 тысяч долларов (3,7 миллиона рублей). «Я думала, что упаду в обморок», — заявила Трайс.

На следующий день, в день рождения Митчелла, они забрали приз. «Такой день рождения точно запомнится», — подчеркнул Митчелл.

После уплаты налогов каждый из игроков получил по 17,8 тысячи долларов (1,3 миллиона рублей). Митчелл планирует купить на полученные деньги автомобиль и найти жилье. Трайс использует свою долю для оплаты аренды, а остаток отложит на будущее.

Магазин, где работали кассиры, тоже получил 500 долларов (37,7 тысячи рублей) за продажу выигрышных билетов.

Ранее сообщалось, что жительница американского населенного пункта Честерфилд, штат Вирджиния, приехала в магазин за супом для сестры, купила лотерейный билет и разбогатела, сорвав джекпот. Числа, которые американка указала в билете, совпали с результатами розыгрыша.