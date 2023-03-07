Стрелявший в полицейского россиянин получил 16 лет колонии

В Петербурге суд дал 16 лет мужчине, стрелявшему в полицейского во время конфликта в баре

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к 16 годам лишения свободы местного жителя Станислава Яковлева, стрелявшего в полицейского во время конфликта в баре. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Россиянин признан виновным по статьям 111 («Причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия»), 213 («Хулиганство»), а также 30 и105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Злоумышленник получил приговор на основании обвинительного вердикта присяжных.

Суд установил, что вечером 5 октября 2015 года Яковлев с приятелем выпивал в баре отеля «Ландорфф» на Гороховой улице. Там у них произошел конфликт с тремя сотрудниками уголовного розыска, отмечавшими профессиональный праздник, уточняет РАПСИ. На помощь к завсегдатаям заведения поспешили охранник и администратор бара, они достали из-под прилавка бейсбольные биты. В итоге полицейских избили и заперли в полуподвальном помещения. Один из них успел позвонить начальнику, который захватил подчиненного Ислама Хамерзаева и выехал с ним на место происшествия.

Правоохранители начали вести переговоры с приятелями, чтобы те освободили полицейских, но те не увенчались успехом. Яковлев достал травматический пистолет и выстрелил безоружному Хамерзаеву в затылок. После он попытался скрыться, а когда его задержали, пожаловался на боли в животе, и его отвезли в больницу. Оттуда мужчина сбежал, его объявили в розыск и задержали лишь летом 2020 года.

Хамерзаев долго лечил полученное ранение, при этом МВД не признало его травму, полученную при исполнении служебных обязанностей, в связи с чем он лишился льгот, а именно страховки и жилья вне очереди. По словам полицейского, ему до сих пор трудно передвигаться, он признан инвалидом первой группы, для оплаты лечения ему пришлось продать дом и квартиру.

Суд взыскал с Яковлева в пользу пострадавшего 14,5 миллиона рублей.